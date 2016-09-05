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بكين تلوم واشنطن في واقعة مشاجرة «مستشارة أوباما» بالمطار

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بكين تلوم واشنطن في واقعة مشاجرة «مستشارة أوباما» بالمطار بكين تلوم واشنطن في واقعة مشاجرة «مستشارة أوباما» بالمطار

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يصل الصين قبل قمة العشرين – رويترز

ألقت الصين، اليوم الاثنين، اللوم على الولايات المتحدة وصحافيين، في مشاجرة بمطار صيني تبادل فيها مسؤولون من الصين والولايات المتحدة تصريحات حادة أثناء نزول الرئيس الأمريكي باراك أوباما من طائرته.

وجاءت تصريحات متحدثة باسم الخارجية الصينية، ردًا على أسئلة بشأن إن كانت الصين التي تستضيف قمة مجموعة العشرين في مدينة هوانغتشو الشرقية تقاعست بشكل مقصود عن توفير سلم لطائرة أوباما، الأمر الذي أثار تكهنات بأنها إهانة دبلوماسية، حسب ما ذكرت رويترز.

وقالت المتحدثة “هوا تشون ينغ” للصحافيين في بكين اليوم الإثنين “أعتقد أنه لو كانت المجموعة الأمريكية احترمت ترتيبات العمل التي تم التوصل إليها أول مرة مع الصين، فربما لم يكن ليحدث هذا”.

وتابعت قولها: “شاهدتم جميعًا أن كل زعماء الدول الأخرى استخدموا السلالم التي وفرتها الصين، فلماذا كانت الولايات المتحدة الوحيدة التي لم تفعل ذلك، كانت هذه السلالم التي طلبتها الولايات المتحدة”.

وتساءلت “هوا” لماذا ستتعمد الصين اختلاق مشكلة مع الولايات المتحدة، مضيفة أن الواقعة ليست قضية رفيعة المستوى، وهي تصريحات مشابهة لتصريحات أدلى بها أوباما أمس الأحد.

وأوقف مسؤول أمني صيني مستشارة الأمن القومي الأمريكي “سوزان رايس”، وصاح في وجه مسؤول أمريكي آخر كان يحاول مساعدة الصحافيين الاقتراب من أوباما.

وانتقدت هوا وسائل الإعلام لعدم احترام قواعد الصين بشأن أماكن الوقوف لالتقاط صور لأوباما وهو يغادر الطائرة، مضيفة أن مراسلي الدول الأخرى تصرفوا بشكل ملائم.

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