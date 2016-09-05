الزعفران من المشروبات التى تقوى البصر بنسبة كبيرة

يعتبر النظر من أهم الحواس لدى الإنسان، لذلك يجب الحفاظ عليه. وعلى الرغم من أنّ الطب تطوّر كثيرا، تساعد هذه الوصفة البسيطة بشكل كبير في تقوية النظر والتخلي عن العدسات اللاصقة والنظارات. وكلمة السر في هذه الخلطة هي الزعفران!

مكونات المشروب: غرام من الزعفران كوب من الماء طريقة التحضير: يتم غلي الماء ثم تتم إضافة الزعفران، ويُشرب على مدار اليوم أو قبل النوم في المساء. كما أن للزعفران فوائد أخرى غير تقوية البصر، فقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أنه يساعد بشكل كبير على تنقية الدم ويقوم بتحسين الدورة الدموية كما أنه علاج فعال لالتهاب المفاصل ويقوي ذاكرة الإنسان بشكل كبير.