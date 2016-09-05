أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الزعفران من المشروبات التى تقوى البصر بنسبة كبيرة

Google+ Print
الزعفران من المشروبات التى تقوى البصر بنسبة كبيرة الزعفران من المشروبات التى تقوى البصر بنسبة كبيرة

يعتبر النظر من أهم الحواس لدى الإنسان، لذلك يجب الحفاظ عليه. وعلى الرغم من أنّ الطب تطوّر كثيرا، تساعد هذه الوصفة البسيطة بشكل كبير في تقوية النظر والتخلي عن العدسات اللاصقة والنظارات. وكلمة السر في هذه الخلطة هي الزعفران!

مكونات المشروب: غرام من الزعفران كوب من الماء طريقة التحضير: يتم غلي الماء ثم تتم إضافة الزعفران، ويُشرب على مدار اليوم أو قبل النوم في المساء. كما أن للزعفران فوائد أخرى غير تقوية البصر، فقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أنه يساعد بشكل كبير على تنقية الدم ويقوم بتحسين الدورة الدموية كما أنه علاج فعال لالتهاب المفاصل ويقوي ذاكرة الإنسان بشكل كبير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا