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الأمير فيصل بن سعود يزور مكتبة الإسكندرية

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الأمير فيصل بن سعود يزور مكتبة الإسكندرية الأمير فيصل بن سعود يزور مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية

استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم اﻻثنين، الأمير فيصل بن سعود آل سعود، وذلك في إطار مشاركته في مؤتمر «مستقبل المجتمعات العربية.. المتغيرات والتحديات»، والذي تنظمه وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية حاليًا.

وقام الأمير فيصل بن سعود آل سعود بجولة في المكتبة، تضمنت زيارة المعمل الرقمي ومعمل الترميم بمتحف المخطوطات، ومقابلة كل من الدكتور محمد سليمان؛ مدير إدارة متحف المخطوطات، والدكتور مدحت عيسى؛ مدير مركز المخطوطات.

وكانت مكتبة الإسكندرية قد شهدت صباح اليوم افتتاح المؤتمر، والذي افتتحه كل من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وحلمي النمنم؛ وزير الثقافة؛ ويشارك في المؤتمر أكثر من 50 خبيرًا وباحثا عربيا وأجنبيا.

أ ش أ

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