صور.. مركز إعلام الخارجة ينظم ندوة عن المشروعات القومية بالوادى الجديد

عقد مركز إعلام الخارجة اليوم ندوة حول ​​(المشروعات القومية وأثرها على التنمية) وذلك بمقر مركز إعلام الخارجة والتى صرح حمدى كامل مدير مركز إعلام الخارجة وقال وإن الندوة حضر فيها م / هانى محمد متولى وم / محمد شعبان – هيئة الطرق والنقل بالوادى الجديد ​.​

تناولت الندوة أهداف المشروع القومى للطرق والتى تتمثل فى تحسين البنية التحتية وربط المحافظات بعضها البعض وتسهيل وتيسير حركة التنقلات بالإضافة إلى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة مما يستتبعه خلق فرص عمل للشباب .

حيث سيتم إنشاء 39 طريق على مستوى الجمهورية بتكلفة 36 مليار جنية وهذا يجعل محافظات جمهورية مصر العربية مرتبطة بعضها البعض بطرق رأسية وأفقية وهذا المشروع سيتم تنفيذه من قبل هيئة الطرق ووزارة الاسكان ووزارة الدفاع ولقد تم بالفعل افتتاح طريق أسيوط – سفاجا وطريق وادى النطرون – العلمين فى 30 يونيو الماضى .

وقد أوضحت الندوة نصيب محافظة الوادى الجديد من هذا المشروع والذى يتضمن طريق الفرافرة – عين دالة ضمن محور البحر الأحمر وليبيا وكذلك طريق الفرافرة – ديروط والذى من المقرر افتتاحه بداية العام القادم وكذلك طريق الخارجة – سوهاج والذى سيتم تنفيذه ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومى للطرق ​.​

كما تم التأكيد على أن هذه الطرق ستحدث تنمية زراعية وصناعية وكذلك رسم خريطة سكانية جديدة للإقامة فى المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك سيقصر المسافة بين المحافظة والمحافظات المجاورة كما تم شرح إنجازات الهيئة فى تطوير الطرق الحالية لتوفير معدلات الأمان على الطرق السريعة ولكنه تم مناشدة مستخدمى الطرق بضرورة اتباع العلامات الإرشادية خاصة فى منطقة النقب الذى يتواجد به منحنيات خطرة والالتزام بالسرعة المقررة عند عبور هذه المنطقة ​.​

وفى نهاية الندوة تم الرد على بعض التساؤلات عن مشكلات الطرق وعدم استكمال أعمال التطوير فى بعض الطرق مثل طريق باريس​ .​