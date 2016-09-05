أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بينهم مصر.. قطر تحظر على طلابها الدراسة في 48 دولة

Google+ Print
بينهم مصر.. قطر تحظر على طلابها الدراسة في 48 دولة بينهم مصر.. قطر تحظر على طلابها الدراسة في 48 دولة

جامعة قطرية – أرشيفية

أعلنت وزارة التعليم العالي في دولة قطر اليوم الاثنين، عن قائمة الجامعات المعتمدة لعام 2016 للحصول على الموافقة المسبقة للطلبة الراغبين في الالتحاق بها على نفقتهم الخاصة والتي كانت تسمى في الماضي “الجامعات الموصى بها للدراسة”.

وأوضحت التعليم العالي أنه يجب حصول الطالب على موافقة مسبقة من وزارة التعليم والتعليم العالي للدراسة بالجامعة أو الكلية المعتمدة التي يرغب في الالتحاق بها، وذلك على العكس من الماضي حيث كان الطالب لديه حرية الاختيار في الدولة، أو الكلية التي يرغب في الالتحاق بها على نفقته الخاصة .

وقالت صحيفة الشرق القطرية إنه على الطلبة الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة الالتزام بالكليات والجامعات الموجودة في القائمة الجديدة لعام 2016، من أجل الاعتراف بشهاداتهم العلمية التي سوف يحصلون عليها بعد الانتهاء من الدراسة، بالإضافة الى عدم الاعتراف بشهادات اية كلية أو جامعة لم تضمنها القائمة.

وتبين من قائمة الجامعات المعتمدة لعام 2016 استبعاد 48 دولة بينهم والسودان والعراق وفلسطين وغيرها من الدول الآخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب