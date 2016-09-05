بينهم مصر.. قطر تحظر على طلابها الدراسة في 48 دولة

أعلنت وزارة التعليم العالي في دولة قطر اليوم الاثنين، عن قائمة الجامعات المعتمدة لعام 2016 للحصول على الموافقة المسبقة للطلبة الراغبين في الالتحاق بها على نفقتهم الخاصة والتي كانت تسمى في الماضي “الجامعات الموصى بها للدراسة”.

وأوضحت التعليم العالي أنه يجب حصول الطالب على موافقة مسبقة من وزارة التعليم والتعليم العالي للدراسة بالجامعة أو الكلية المعتمدة التي يرغب في الالتحاق بها، وذلك على العكس من الماضي حيث كان الطالب لديه حرية الاختيار في الدولة، أو الكلية التي يرغب في الالتحاق بها على نفقته الخاصة .

وقالت صحيفة الشرق القطرية إنه على الطلبة الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة الالتزام بالكليات والجامعات الموجودة في القائمة الجديدة لعام 2016، من أجل الاعتراف بشهاداتهم العلمية التي سوف يحصلون عليها بعد الانتهاء من الدراسة، بالإضافة الى عدم الاعتراف بشهادات اية كلية أو جامعة لم تضمنها القائمة.

وتبين من قائمة الجامعات المعتمدة لعام 2016 استبعاد 48 دولة بينهم مصر والسودان والعراق وفلسطين وغيرها من الدول الآخرى.