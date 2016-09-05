بلدية دبي تطلق خدمة "المقصب الذكي"

أطلقت بلدية دبي خدمة حجز الأضحية مسبقا عبر الخدمة الإلكترونية الجديدة "المقصب الذكي " بحيث يمكن من خلالها الإطلاع واختيار الأضحية من الأغنام المتوفرة خلال التطبيق ودفع ثمنها إليكترونيا ومن ثم يتم ذبحها من قبل مقاصب دبي واستلامها بسهولة ويسر بعيدا خصوصا خلال هذه الفترة التي تكثر فيها عمليات التضحية تأسيا بالسنة المطهرة .

وتهدف البلدية من خلال هذا التطبيق إلى إسعاد العملاء وإرضائهم والمساهمة في جعل المعيشة في مدينة دبي أكثر ذكاء وتقليل مخاطر الذبح العشوائي إلى أدنى حد ممكن وضمان بيع ذبائح خالية من الأمراض وضمان المناولة والنقل الصحيح للحوم الطازجة وإتاحة خيارات وبدائل جديدة لأفراد المجتمع من رواد المقاصب خلال هذه الفترة .

ويمكن عن طريق الهاتف الذكي أن يتقدم الشخص عبر تطبيق "المواشي" بطلب أضحية ودفع ثمنها ورسوم الذبح والتقطيع ويتم توريدها إلى مناطق قريبة من مسكنه وهي مقصب الخوانيج المؤقت، والقوز جبل علي وذلك تخفيفا على المتعاملين عناء الانتظار خاصة من المسنين ومن لا تساعده الظروف الصحية أن يقوم بشراء الأضحية والوقوف في المقصب لذبحها وتقطيعها حيث سيتم ذبحها في مناطق مخصصة وتحت إشراف طاقم فني متخصص وذباحين مؤهلين وأطباء بيطريين لفحص الأضحية كما سيتم نقلها من خلال وسائل نقل آمنة بحيث تضمن سلامة اللحوم.

وقام المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بإطلاق الموقع الرسمي لشركة الإمارات للمواشي على جهاز الآي فون والذي تم وضع التطبيق الخاص بالشركة على واجهته حاليا على حسابات الأبل ستور تحت اسم "المواشي" وسوف يتم وضع التطبيق غدا او بعد غد أيضا على واجهة الغوغل والأندرويد تمهيداً لتفعيله في الوقت نفسه.

ويتضمن التطبيق واجهة لاختيار الأضحية حيث تضم الواجهة صورا للماشية وأنواعها وأسعارها والعدد المطلوب بعد ذلك ثم تأتي في لوحة ثانية طريقة التجهيز حيث تتضمن مجموعة خيارات خاصة بالتجهيز سواء كانت ذبيحة كاملة أو نصفين أو أربع قطع أو ستة قطع أو 12 قطعة.

وتأتي بعد ذلك خطوة التوصيل وتحديد مكان وصول الأضحية إلى المواقع التالية مقصب الخوانيج المؤقت ومقصب القوز ومقصب جبل علي ويقوم في النهاية الشخص بإجراء عملية الشراء الإلكترونية وتصله رسالة من الشركة بعد ذلك على هاتفه الذكي توضح طلبه واليوم المحدد لعملية التسليم والذي عادة سيكون خلال أيام التشريق وسيبدأ حجز هذه المواشي من اليوم على أن يتم التسليم في اليوم الذي يرغبه صاحب الأضحية وسيبدأ التسليم في المواقع المحددة ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً.