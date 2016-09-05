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رمضان صبحي: كنت أتمنى التواجد في الأهلي مع البدري.. ورسالة للجماهير

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رمضان صبحي: كنت أتمنى التواجد في الأهلي مع البدري.. ورسالة للجماهير رمضان صبحي: كنت أتمنى التواجد في الأهلي مع البدري.. ورسالة للجماهير

"سعيد للغاية لعودة حسام البدري إلى الأهلي".. هكذا بدأ رمضان صبحي المحترف المصري في صفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي حديثه عن البدري.

البدري عاد من جديد لقيادة الأهلي وهذه المرة خلفا للراحل مارتن يول.

وتحدث رمضان صبحي قائلا: "سعيد للغاية لعودة حسام البدري من جديد إلى الأهلي".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الحياة 2 "كنت أتمنى التواجد في الأهلي مع حسام البدري".

وواصل "تدربت لمدة سنة مع البدري. من أفضل من عملت معهم. كان له دورا كبيرا في حياتي. أتمنى له النجاح له وتحقيق الألقاب".

رسالة للجماهير

وحرص رمضان صبحي على توجيه رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا: "أشتاق إليكم".

وأتم "وجودكم دائما ما يُعطي الروح للجميع. الأهلي في حاجة إليكم وكذلك لاعبي الفريق ككل".

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