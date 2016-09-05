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رمضان يكشف مفاجأة: شاركت أمام غينيا مصابا

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رمضان يكشف مفاجأة: شاركت أمام غينيا مصابا رمضان يكشف مفاجأة: شاركت أمام غينيا مصابا

كشف رمضان صبحي صانع ألعاب ستوك سيتي الإنجليزي مشاركته في لقاء المصري أمام غينيا مصابا ولكنه "أردت المشاركة مع المنتخب".

منتخب مصر تعادل أمام غينيا بهدف لكل منتخب في لقاء ودي شهد مشاركة رمضان صبحي في الشوط الثاني وإهداره لركلة جزاء.

وقال رمضان صبحي ليعقب على الانتقادات له بسبب إضاعة ركلة الجزاء: "يوجد من اتهموني بالدلع والتكبر. هذا ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الحياة 2 "ما لا يعرفه أي أحد إنني شاركت في اللقاء مصابا. كنت أشعر بآلام في قدمي، ولكنني أردت التواجد مع المنتخب".

وواصل "كانت لدي الثقة في تسجيل ركلة الجزاء ولكن التوفيق خلفني".

وتابع "لا أشعر بالضيق من أي أحد وأحترم الجميع وأحترم من ينتقدني ولكني لدي رسالة للجميع".

وأوضح "عندما أكون في حالة جيدة أرجو ألا تكون الإشادة كبيرة. ونفس الأمر بخصوص الانتقادات، لا تكون كبيرة وضخمة".

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