"الخارجية": "مرسي" ليس حرا للتجوال والحركة إلا أنه يعامل بطريقة جيدة

كانت هناك محاولات للاعتداء على الجنود الذين يحمون مؤسسات حساسة

كتب : رويترز منذ 14 دقيقة

قال محمد كامل عمرو، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية المصرية في مقابلة حصرية لشبكة "سي إن إن" "مرسي" ليس حرا للتجوال والحركة، إلا أنه يعامل بطريقة جيدة، وعلينا العلم أن هذا الأمر هو للحرص على سلامته، لا أعلم بالتحديد مكانه إلا أنني أعلم أنه يعامل بطريقة جيدة".

أوامر القادة تنص على تصويب البنادق إلى السماء وعدم تصويبها على المتظاهرين

وفسر عمرو، ما حدث بالاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الحرس الجمهوري، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى مضيفا أنه بالنظر لما حصل فسنرى وجود جنود مؤتمنين على حماية مؤسسات حساسة وهؤلاء ليسوا عناصر مكافحة شغب بل هم يؤدون واجبات عسكرية وخلال الساعات الـ48 الماضية كانت هناك محاولات للاعتداء عليهم ورأينا ذلك على شاشات التليفزيون، ورأينا أيضا أن صبر القادة العسكريين ووديتهم تجاه المتظاهرين ومطالبتهم بالتراجع قليلا إلى الوراء وكانت الأوامر تنص على تصويب البنادق إلى السماء وعدم تصويبها على المتظاهرين مضيفا "لكن إذا واجهك مجموعة من الأشخاص يريدون اقتحام مبنى ولديك أشخاص مهمتهم حماية هذا المبنى، فإن بعض الأمور المؤسفة قد تحدث".

ما حدث خلال الأيام الماضية تم تصويره على أنه استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين

وشدد الوزير على أن "العنف غير مقبول بأي ظرف كان، وأعتقد أننا عبرنا عن ذلك بوضوح ونريد مظاهرات سلمية، فهذه المظاهرات مرحب بها بل ومحمية أيضا، إلا أن ما حصل في الساعات الـ24 الماضية تم تصويرة على أنه استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين، ولا أعتقد أن عناصر الجيش فتحوا النيران على هؤلاء المتظاهرين السلميين مشيرا إلى أن "هناك العديد من الشائعات التي تحوم هنا في مصر، والعديد من الحقائق تم تزييفها."

وعند سؤاله عن وضع الحزب الذي ينتمي إليه "مرسي" في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، قال الوزير "أعتقد أن على حزب "مرسي" أن ينصت لعشرات الملايين من الأشخاص الذين نزلوا إلى الشارع وأن الصواب هو بالاستماع لهم والانضمام لهم".

وأضاف عمرو "بالنسبة لي، فأنا أريد أن أرى حكومة تمثل كافة أطياف المجتمع، وهذه كانت المشكلة التي واجهتنا، حيث أن العديد من الفئات بمصر شعرت بأنه تم أبعادها من الحياة السياسية وعملية صنع القرار، ولا نريد تكرار ذلك".

عمرو لـ"سى إن إن": لا اعتقد أن عناصر الجيش فتحوا النيران على المتظاهرين السلميين

وحول المكالمات التي أجراها مع نظيره وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قال عمرو: "ما تقوله لنا الولايات المتحدة الأمريكية هو الشيء ذاته الذي يقوله الجميع وهو الأمر الذي نريد القيام به ونريد المضي قدما بعملية سياسية لا يتم إقصاء احد منها وبصورة سريعة ضمن جدول زمني محدود، وهذا ما حصل في الإعلان الدستوري بالأمس، والذي أرسى قواعد المضي قدما بصورة سريعة، من الآن ولحين الانتخابات الرئاسية أمامنا من ستة إلى سبعة أشهر".