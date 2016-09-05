الأهلي: اللعب خارج القاهرة مرفوض.. الأمر قد يصل لعدم المشاركة في الدوري

جدد الأهلي تهديده بعدم المشاركة في الدوري حال عدم لعب مبارياته في البطولة داخل القاهرة.

الأهلي كان قد اختار أحد ملعبي استاد القاهرة أو استاد بتروسبورت لخوض مبارياته في بطولة الدوري التي تنطلق يوم 15 سبتمبر.

وأعلن اتحاد الكرة أن الأهلي سيواجه الإسماعيلي في الجولة الأولى والجولة الـ18 في برج العرب (طالع التفاصيل) وهو ما رفضه الأهلي على لسان عضو مجلس إدارته محمد عبد الوهاب. (طالع التفاصيل)

وشدد عبد الوهاب في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" على إذاعة "ميجا إف إم": "لن نلعب الدوري خارج القاهرة، هذا الأمر مرفوض تماما".

وكان الأهلي قد هدد قبل قرعة الدوري الممتاز بعدم لعب بطولة الدوري في حال عدم لعبه في القاهرة.

وأتم عبد الوهاب: "الأمر قد يصل لعدم اللعب في الدوري في حال لم نلعب في القاهرة".