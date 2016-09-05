رمضان يتحدث عن: المعاملة في ستوك.. ' قلق دقائق اللعب وسؤال ميدو '

تحدث رمضان صبحي صانع ألعاب منتخب مصر ونادي ستوك سيتي عن المعاملة في النادي الإنجليزي و"السؤال عن أحمد حسام ميدو".

رمضان بدأ رحلته مع ستوك سيتي وشارك في 3 مباريات مع الفريق الإنجليزي. 2 في الدوري أمام مانشستر سيتي وإيفرتون في الدقائق الأخيرة. وأمام ستيفندج في الكأس لمدة نصف ساعة.

وقال رمضان صبحي عن رحلته مع ستوك: "أعمل في صمت. أبذل قصارى جهدي والجميع يقف بجانبي".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الحياة 2 "الكل يقف بجانبي والمعاملة رائعة في النادي الإنجليزي".

وأوضح "الالتزام هو كلمة السر. التزام في التعادل والتزام مني تجاه الفريق، بخوض التدريبات بشكل جيد والعمل المتواصل من جانبي. أما المشاركة فهو قرار الجهاز الفني".

وتابع "الجماهير تساندني من اليوم الأول لي مع ستوك، بالتأكيد ليس تشجيعا كبيرا ولكن وقت الإحماء والدخول لأرضية الملعب ومثل ذلك، أسمع هتافاتهم المساندة لي".

وأجاب رمضان على سؤال (هل تقلق بسبب قلة دقائق لعبك مع الفريق؟) قائلا: "لا أقلق من ذلك. لا أركز مع أحاديث الأشخاص وأضع فقط هدفي أمامي وهو العمل بجد للوصول لما أريد مع ستوك".

وأكمل حديثه قائلا "بالتأكيد الأمور ليست سهلة نهائيا في إنجلترا. الشعور بالغربة يطاردك دائما. كل شيء مختلف تماما".

سؤال ميدو والمحمدي

"بسبب تواجد العديد من النجوم المصرية في إنجلترا، فالعديد يعرف نجوم الكرة المصرية ويسألوني دائما على اللاعبين".. هكذا تابع رمضان صبحي حديثه متطرقا عن (المصريون في إنجلترا وسمعتهم).

وواصل "اللاعب المصري صنع سمعة جيدة جدا في إنجلترا، ولذلك شعرت بالراحة بمجرد وصولي. العديد سألني عن ميدو، يعرفونه بشكل جيد جدا".

وأتم "كذلك أحمد المحمدي ومحمد النني وغيرهم. مقتنعون بالشخصية المصرية ويتابعون الكرة المصرية والأحداث الهامة الخاصة بها".

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