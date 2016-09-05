عرابي: بعض لاعبي الأهلي طلبوا عدم المشاركة بسبب ضغط المباريات

كشف أسامة عرابي المدرب العام السابق للأهلي أن بعض لاعبي الفريق كانوا يطلبون عدم المشاركة في بعض المباريات بسبب ضغط المباريات والإرهاق.

ورحل عرابي عن الأهلي عقب استقالة المدرب السابق مارتن يول، حيث قاد مباراة أسيك ميموزا في ختام دوري المجموعات لدوري الأبطال قبل رحيله مع قدوم جهاز حسام البدري.

وقال عرابي في تصريحات لقناة (الحياة): "بعض لاعبي الفريق كانوا يطلبون عدم المشاركة في بعض المباريات بسبب الإرهاق وضغط المباريات".

وأضاف "هناك أسباب عديدة لانخفاض المستوى والنتائج مع نهاية الموسم، أولهم الإرهاق وكثرة السفر".

وأكمل "أما ثاني الأسباب فهو خسارة عدد من العناصر الأساسية مثل رمضان صبحي وماليك إيفونا، بجانب إصابة عبد الله السعيد".

وكشف "مع رحيل رمضان، قال يول حرفا إن الفريق خسر خسارة فادحة".