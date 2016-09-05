مدرب الأهلي السابق: رحيل يول ' خسارة ' .. هو لم يكن يرغب في ترك الأهلي

قال أسامة عرابي المدرب العام السابق للأهلي إن المدير الفني السابق للفريق مارتن يول لم يكن يرغب في الرحيل عن مصر.

ورحل عرابي عن الأهلي عقب استقالة المدرب السابق مارتن يول، حيث قاد مباراة أسيك ميموزا في ختام دوري المجموعات لدوري الأبطال قبل رحيله مع قدوم جهاز حسام البدري.

وقال عرابي في تصريحات لقناة (الحياة): "رحيل مارتن يول خسارة كبيرة.. هو ومدرب الأحمال مايكل ليندمان".

وكشف "يول لم يكن يرغب في الرحيل، لكن الأحداث قبل رحيله ساهمت في اتخاذه لقرار الاستقالة".

وأضاف "حسب علمي، محمود طاهر رئيس النادي حاول مع يول كثيرا ليستمر مع الفريق".

وأتم "خسارة كبيرة أن مشواره مع الفريق لم يستمر.. يول درب في أكبر دوريات العالم وكان سيفيد الفريق والكرة المصرية بشكل كبير".