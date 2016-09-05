نجمة هندية شهيرة في بطولة فيلم جيمس بوند الجديد

أشارت صحف فنية بأن هناك الكثير من الشائعات انتشرت في الآونة الأخيرة بأن الممثل والمطربة الجميلة “بريانكا شوبرا” سوف تلعب دور البطولة النسائية الجزء الجديد من سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة.

وبحسب ما نشره موقع Bollywoodlife فإن بريانكا -البالغة من العمر 34 سنة- نفيت جميع الشائعات التي ترددت مؤخراً عن مشاركتها في هذه السلسلة.

يذكر أن بريانكا متواجدة حاليًا في أمريكا من أجل تصوير الموسم الثاني من مسلسلها الشهير Quantico، حيث تلعب فيه دور ضابطة شابة في الـ FBI تدعي ”أليكس ويفر”.

يشارك بريانكا في بطولة هذا المسلسل كل من “جوانا برادي”، “غراهام روجرز”، “دويجراي سكوت”، “أونجاني إليس”، “بريان سميث”، “جيك ماكلولين”، “ياسمين المصري” و”تيت الينغتون”.