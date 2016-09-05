أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نجمة هندية شهيرة في بطولة فيلم جيمس بوند الجديد

Google+ Print

جيمس بوند

أشارت صحف فنية بأن هناك الكثير من الشائعات انتشرت في الآونة الأخيرة بأن الممثل والمطربة الجميلة “بريانكا شوبرا” سوف تلعب دور البطولة النسائية الجزء الجديد من سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة.

وبحسب ما نشره موقع Bollywoodlife فإن بريانكا -البالغة من العمر 34 سنة- نفيت جميع الشائعات التي ترددت مؤخراً عن مشاركتها في هذه السلسلة.

يذكر أن بريانكا متواجدة حاليًا في أمريكا من أجل تصوير الموسم الثاني من مسلسلها الشهير Quantico، حيث تلعب فيه دور ضابطة شابة في الـ FBI تدعي ”أليكس ويفر”.

يشارك بريانكا في بطولة هذا المسلسل كل من “جوانا برادي”، “غراهام روجرز”، “دويجراي سكوت”، “أونجاني إليس”، “بريان سميث”، “جيك ماكلولين”، “ياسمين المصري” و”تيت الينغتون”.

pryank(1)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا