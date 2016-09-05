مجدى العجاتى: رئيس الوزراء يحضر غدا الجلسة العامة الختامية للبرلمان

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن رئيس الوزراء سبحضر غدا الجلسة العامة لمجلس النواب، التى من المقرر أن تكون الختامية لدور الانعقاد الأول.

واضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن المهندس شريف إسماعيل سيحضر الجلسة العامة الساعة الثانية بعد الظهر، وسيلقى كلمة فى الجلسة بعد أن يقدم رئيس مجلس النواب تقرير عن حجم ما أنجزه المجلس خلال دور الانعقاد، لافتا إلى أن عددًا من الوزراء سيحضرون الجلسة أيضا، ومن المقرر أن يلقى العجاتى كلمة ايضًا فى الجلسة، معربا عن اعتقاده بأن خطاب فض الدورة سيصل غدا البرلمان من الرئيس.