أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مجدى العجاتى: رئيس الوزراء يحضر غدا الجلسة العامة الختامية للبرلمان

Google+ Print
مجدى العجاتى: رئيس الوزراء يحضر غدا الجلسة العامة الختامية للبرلمان مجدى العجاتى: رئيس الوزراء يحضر غدا الجلسة العامة الختامية للبرلمان

>كتبت نور علي

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن رئيس الوزراء سبحضر غدا الجلسة العامة لمجلس النواب، التى من المقرر أن تكون الختامية لدور الانعقاد الأول.

واضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن المهندس شريف إسماعيل سيحضر الجلسة العامة  الساعة الثانية بعد الظهر، وسيلقى كلمة فى الجلسة  بعد أن يقدم رئيس مجلس النواب تقرير عن حجم ما أنجزه المجلس خلال دور الانعقاد، لافتا إلى أن عددًا من الوزراء سيحضرون الجلسة أيضا، ومن المقرر أن يلقى العجاتى كلمة ايضًا فى الجلسة، معربا عن اعتقاده بأن خطاب فض الدورة سيصل غدا البرلمان من الرئيس.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365