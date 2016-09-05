​بالصور.. مدير أمن أسوان يتابع أعمال رفع الإشغالات من السوق السياحى‎

تفقد اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان السوق السياحى بدءاً من شارع الشواربى للوقوف على رفع الإشغالات والتعديات من الباعة الجائلين ،ومتابعة أعمال حملات رفع الإشغالات اليومية ،كما أطمئن على وسائل الأمان بالسوق وحنفيات المياه المخصصة لإطفاء الحرائق فى حالة حدوثها .كما استمع مدير الأمن لأراء ومشكلات بعض المواطنين خلال تفقده السوق السياحى.

وقال اللواء مجدى موسى إن حملات لإزالة ورفع الإشغالات مستمرة بشكل يومى حتى يعود المظهر الحضارى لتلك المدينة السياحية وخاصة فى السوق السياحى.