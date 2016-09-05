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تعيين وليد رمضان رئيسيًا تنفيذيًا لشركة «راديو النيل»

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تعيين وليد رمضان رئيسيًا تنفيذيًا لشركة «راديو النيل» تعيين وليد رمضان رئيسيًا تنفيذيًا لشركة «راديو النيل»

الإعلامي وليد رمضان

 

كتبت- إنجي لطفي

علمتONA من مصادرها، أنه تم تكليف الإعلامي وليد رمضان بمنصب رئيسي تنفيذي لشركة راديو النيل، والتي تشتمل على الإذاعات الأربع ” نغم اف ام، وميجا اف ام، وشعبي اف ام، هيتس”.

ومن المعروف أن وليد رمضان تقلد مناصب عديدة في إذاعة نجوم “اف ام”، ثم مديرًا فنيًا لراديو ، ثم رئيس سابق لشركة راديو النيل، بالإضافة إلى عمله بالإذاعات الخليجية بعد أحداث طفرة كبيره فيها فنيًا وإداريًا وماليًا، كما معروف عن رمضان قدرته على النهوض بالكيانات الإعلامية من خلال سيرته الذاتية والتي تنبئ بنقله كبيره لشركة راديو النيل في المستقبل.

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أونا

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