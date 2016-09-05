«كويت إنرجي» تعلن بدء إنتاج النفط من بئر الجهراء بالصحراء الغربية المصرية

أعلنت شركة “كويت إنرجي بي إل سي” «كويت إنرجي» عن بدء إنتاج النفط من بئر الجهراء «أس إيي 1أكس» الاستكشافي، الكائن في منطقة امتياز أبوسنان، الواقعة في الصحراء الغربية بمصر.

وقالت سارة أكبر، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات صحفية، إنه بعد عملية الاستكشاف الناجحة في 27 يوليو الماضي، حصلت “كويت إنرجي” على عقد تطوير بئر الجهراء “أس إيى 1أكس” من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول في 24 أغسطس الماضي.

وأضافت الرئيس التنفيذى للشركة، أن الإنتاج بدأ فى 25 أغسطس بمعدل أولى قدره 460 برميلًا يوميًا، من طبقة أبو رواش «أيه آر – إيي»، مشيرة إلى أن إنتاج البئر يتدفق من خلال خانق بمقاس 2 بوصة، وأنه استقر بمتوسط معدل يومي قدره 410 براميل يوميًا.

وأوضحت سارة أكبر، أن الإنتاج بدأ من بئر الجهراء «أس إيى 1أكس» بعد فترة وجيزة من عملية الاستكشاف الناجحة، لافتة إلى أن ذلك يعد إنجازًا جديدًا بحد ذاته، يثبت قدرات شركة «كويت إنرجي» فى مجال الاستكشاف والتطوير والتنفيذ مما يعزز من قيمة الأصل، مضيفة: “لم يكن باستطاعتنا تحقيق ذلك لولا الدعم اللامحدود من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول وشركائنا”.

يذكر أن “كويت انرجي” هي شركة مستقلة، تزاول نشاطها في قطاع النفط والغاز، وتعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وتقييمهما وتطويرهما في عدد من الدول، منها مصر والعراق واليمن وعمان.

وفي نهاية العام الماضي، بلغت الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في الحصص العاملة للشركة إلى 818 مليون برميل نفط مكافئ، كما بلغ معدل الإنتاج اليومى من الحصص العاملة فى الربع الثانى من العام 2016 نحو 24 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا.

أ ش أ