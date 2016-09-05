تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الاثنين.
وارتفعت شهادات إيداع مؤسسة “هيرميس” 03. 0 نقطة بنسبة 1.60% لتسجل 90. 1 دولار، فكان أعلى مستوى للشهادات عند دولارين، بينما كان أقل مستوى لها عند 90. 1 دولار.
في حين، انخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 01. 0 نقطة بنسبة 0.21% لتسجل 24. 4 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 30. 4 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 97. 3 دولار.
واستقرت شهادات إيداع «إيديتا» للصناعات الغذائية عند 30. 6 دولار.
وكان أعلى مستوى للشهادات عند 78. 5 دولار، وهو أقل مستوى لها أيضا.
وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها المستقر منذ عدة جلسات عند 40. 0 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها عند 41. 0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 29. 0 دولار.
أ ش أ