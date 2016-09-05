مجلس الأمن يجتمع غدًا لبحث إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية

قال دبلوماسيون، اليوم الاثنين، إن مجلس الأمن سيبحث أحدث إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ في اجتماع مغلق صباح غدٍ الثلاثاء، بناءً على طلب الولايات المتحدة واليابان.

وبحسب “رويترز” فقد ذكر الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية في البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم الإثنين، بينما عقد زعماء مجموعة أكبر عشرين اقتصادًا في العالم قمة في الصين الحليف الدبلوماسي الرئيسي للشمال.

وكانت الحكومة اليابانية أكدت في بيان “إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفق اليوم الاثنين مع رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي على التعاون بشكل وثيق فيما يتعلق بأحدث إطلاق صواريخ باليستية من قبل كوريا الشمالية”.