طهران: على تركيا الحصول على إذن من سوريا قبل تنفيذ أي عملية داخل أراضيها

قال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين إن طهران تتفهم مخاوف تركيا من وجود إرهابيين فى سوريا، موضحًا أنه يجب على أنقرة الحصول على إذن مسبق من دمشق قبل أن تقوم بأي عملية داخل أراضيها.

وأضاف قاسمى حسبما نقلت قناة «برس تي في» الإيرانية أنه لا يجب على الحكومة التركية أو أي جهة أخرى التعدى على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لدولة أخرى دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المركزية لهذه الدولة.

وأكد قاسمى على أهمية التزام دول المنطقة بمكافحة الإرهاب بعيدًا عن ازدواجية المعايير للتخلص من هذه الظاهرة المشؤومة التي جعلت المنطقة بأكملها تعاني من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت سوريا تجمعا لجماعات إرهابية وعمليات عنف وقتل للأطفال وهو ما أثار صراعا داخليا تسبب فى تدمير البنية التحتية للبلاد.

أ ش أ