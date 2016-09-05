«البيئة»: تحرير 500 محضر لحارقي قش الأرز بالغربية وكفر الشيخ

قامت لجان المرور الليلي التابعة لفرع جهاز شؤون البيئة بطنطا بتحرير عدد (500) محضر حتى الآن للمخالفين من المزارعين ممن يقومون بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، حيث تم أمس تحرير 10 محاضر بالغربية و25 بكفر الشيخ.

وقامت فرق التفتيش التابعة للفرع بالتفتيش على (124) منشأة صناعية حتى الآن، وفي إطار قرارات المحافظين بإيقاف عشرات المنشآت صاحبة الأنشطة الملوثة مثل الفواخير والمكامير وتنظيم بعض الأنشطة الأخرى مثل المسابك، تم تسيير حملات تفتيشية عليها يومياً، وتبين مخالفة عدد (52) منشأة منها للاشتراطات البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وفي مجال فحص عادم المركبات على الطريق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات فقد وصل إجمالي عدد الحملات حتى الآن (31) حملة لعدد (2965) سيارة مطابقة بنزين وسولار وبإجمالي (147) غير مطابقة بنزين وسولار.

وأوضحت الإحصائيات وجود كميات كبيرة لمحصول الأرز بمحافظة كفر الشيخ ويليها محافظة الغربية، حيث بلغ إجمالي الحصاد حتى الآن (3) آلاف طن بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، وتقوم الوزارة بدعم المزارع الصغير وتقديم المستلزمات الكاملة مجانا لتدوير قش الأرز إلى أعلاف تقليدية وأسمدة عضوية، حيث يصل إجمالي المستهدف تدويره في محافظتي الغربية وكفر الشيخ هذا العام ( 75) ألف طن.

كما تقوم إدارة الإعلام بفرع طنطا بتنفيذ ندوات تثقيفية للمزارعين عن كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية وأضرار حرق قش الأرز، وذلك بالإدارات والجمعيات الزراعية ومراكز الإرشاد الزراعي والجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، وكذلك مراكز الشباب بالقرى والمراكز التابعة لمحافظات الغربية وكفر الشيخ والمنوفية، حيث تم أمس تنفيذ عدد (2) حملة توعية.