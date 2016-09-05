فرنسا تدين إطلاق كوريا الشمالية لـ 3 صواريخ باليستية

أدانت فرنسا اليوم الاثنين، إطلاق كوريا الشمالية لثلاثة صواريخ باليستية قبالة سواحلها الشرقية.

وقال رومان نادال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن هذا الاستفزاز الجديد غير مقبول، ويعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي، و يشكل انتهاكًا للسلم و الامن الإقليميين والدوليين.

وتابع نادال قائلًا أن هذا الإطلاق الصاروخي يمثل أيضًا تحديًا للاتفاقية الدولية للحد من انتشار الصواريخ الباليستية، و كذلك تهديدًا دائما للطائرات و السفن التي تتنقل في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن فرنسا تطالب بالتفكيك الكامل والنهائي بشكل يمكن التحقق منه للبرنامجيين الباليستي و النووي لكوريا الشمالية، مضيفًا أن بلاده تجري اتصالات وثيقة في هذا الأمر مع شركائها الاساسيين لا سيما الآسيويين.

كانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت الاثنين إطلاق 3 صواريخ باليستية قبالة سواحلها الشرقية، في اختبار قوة جديد بعد أسبوعين على إطلاق غواصة كورية شمالية صاروخا باليستيا.

أ ش أ