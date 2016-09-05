جاكي شان ينضم لقائمة العظماء ويحصل على جائزة أوسكار فخرية

ستمنح الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها جائزةأوسكار فخرية لبطل أفلام الحركة جاكي شان.

شارك ملك الفنون القتالية والبهلوانية شان في أكثر من 150 فيلما منذ بداياته مطلع الستينات في هونغ كونغ.

اشتهر شان في هوليوود بفضل فيلم “رامبل إن ذي بورنكس” في العام 1996 وأصبح نجما عالميا من خلال سلسلة أفلام “راش آور” و”شانغهاي نون” و”كاراتيه كيد” و”كونغ فو باندا”.

سيتسلم جائزته ضمن حفل “غوفرنرز أواردز” السنوي الذي تنظمه الأكاديمية في نوفمبر.

يذكر أن من الفائزين السابقين بهذه الجائزة لورين باكال وفرنسيس فورد كوبولا وأوبرا وينفري وأنجلينا جولي وسبايك لي.