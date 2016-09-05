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شاهد: فين ديزيل يشارك الملايين من عشاقه لحظة سعادة حقيقية في حياته

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نشر نجم أفلام الحركة في هوليوود الأمريكيفين ديزل صورة على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي على “الإنستجرام” منذ ساعات قليلة نالت إعجاب ما يقرب من نصف المليون شخص على الموقع الشهير.

فين ديزل شارك عشاقه ومتابعيه (الذين تخطوا الـ26 مليون مستخدم على “الإنستجرام” الشهر الماضي) لحظة من السعادة حقيقية مع ابنته في حمام السباحة.

الجدير بالذكر أن “ديزل” يستعد لإطلاق الجزء الثامن من سلسلة أفلامه الشهيرة fast and furious والذي ينتظره الملايين حول العالم وخاصة عشاق أفلام الحركة.

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