نائب رئيس جامعة الإسكندرية يطالب بسرعة الانتهاء من تجهيزات المبانى

أكد الدكتور محمد اسماعيل عبده نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح، على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بكليات الفرع قبل بدء العام الدراسى 2016/2017 لتسيير كافة العقبات أمام طلاب فرع الجامعة بمطروح.

جاء ذلك خلال زيارة كليات فرع الجامعة بمطروح، أمس للوقوف على أهم متطلبات الكليات من أدوات واعمال كهرباء وسباكة وتكييفات وأجهزة كمبيوتر وكذلك مستلزمات المعامل والاقسام المختلفة.

وقال بيان الجامعة اليوم، إن رئيس الجامعة تفقد أرض فرع الجامعة بالكيلو 9 ومتابعة عملية الإنشاءات التى قاربت على الانتهاء فى غضون 4 أشهر وذلك للمرحلة الأولى .

وشارك فى الزيارة الدكتور محـمد اباظـه نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح السابق، الدكتور مصطفى النجار المنسق الأكاديمى للفرع، عدد من عمداء كليات الفرع، والدكتور محمد نصر المستشار الهندسى للفرع والمهندس مصطفى رشاد مدير الإدارة الهندسية، وأيمن أبو غزالة ممثل الشئون القانونية للفرع.