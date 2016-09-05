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الرقابة الإدارية تشن حملة على القطاعات والمنشآت الخدمية بمركز ببسيون

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الرقابة الإدارية تشن حملة على القطاعات والمنشآت الخدمية بمركز ببسيون الرقابة الإدارية تشن حملة على القطاعات والمنشآت الخدمية بمركز ببسيون

>الغربية – أحمد زيادة

شنت الرقابة الإدارية بالغربية بقيادة حيدر منصور رئيس هيئة الرقابة الإدارية  والمهندس أشرف فرج الله رئيس مركز ومدينة بسيون حملة للرقابة على جميع القطاعات والمنشآت الخدمية  بمركز ومدينة بسيون لتوفير السلع التموينية للمواطنين والحد من الإهمال الوظيفى.

وشملت الحملة عمل مسح شمل قطاعات التربية والتعليم والصحة والزراعة والصيدليات. وكشفت الرقابة الإدارية خلال حملتها على الجمعية الزراعية بقرية أبو حمر مركز بسيون عن وجود 484 حالة تعديات على الرقعة الزراعية وتم تنفيذ إزالة 71 حالة فقط منذ عام 2011 وحتى الآن.

ويذكر أن أصحاب المحلات والصيدليات المخالفة أغلقوا محلاتهم عقب سماعهم بوجود حملة الرقابة الإدارية ببسيون خوفا من المساءلة التى تقع عليهم.

 

 


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