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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس حارا بوجه عام ومغبرا إلى غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق وتزداد كميات السحب شرقا وجنوبا ويحتمل أن يتخللها بعض السحب الركامية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الامطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار والاتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب الخفيف أوالضباب خاصة غربا .

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20/25 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30 / 35  كم/ساعة بعد الظهر والمساء .    


> البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة وخمس دقائق مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و 30 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة العاشرة وعشر دقائق مساء . 
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    43      31              85       20 .
> دبي                        42      33              70       25 .
> الشارقة                   43      29              75       25.
> عجمان                    44      32              75       15.
> أم القيوين                44       31             75        20 .
> رأس الخيمة             45       30             60        20 .
> الفجيرة                   36       31             95       50.
> العين                     44       33              50       10 .
> ليوا                       46      28               85       10 .
> الرويس                  43      31               95       25 .
> السلع                    42       32               90       30.
> دلما                      38      34               80       50 .
> طنب الصغرى          39      33               85       55 .
> طنب الكبرى            39     33               85       55 .
> أبوموسى               39      33               80       45.

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