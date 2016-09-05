شرطة عجمان تلغي تخفيض المخالفات الخاصة بالمواطنين

قررت القيادة العامة لشرطة عجمان بناء على توصية المجلس التنفيذي في الامارة ابتداء من يوم امس إلغاء التخفيض على المخالفات المقررة منذ سنة 2003 . وكان قرار التخفيض ينص على دفع 50% من قيمة مخالفات الرادار للمواطنين على ان لا يتجاوز 12 مخالفة في السنة .

وذكر العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان أن المخالفات السابقة لتاريخ الرابع من سبتمبر سوف يستمر عليها الخصم، كما ذكر سعادته أن الهدف هو تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية وتقليل نسبة الحوادث والوفيات في الإمارة.

و شدد سعادته على ضرورة التزام السائقين بالسرعات المحددة في الطرقات، حيث أن جميع شوارع الإمارة بها لوحات تنبيه بوجود رادار لمراقبة الطرق، وتحقيق أعلى درجات السلامة المرورية.