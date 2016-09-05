أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

شرطة عجمان تلغي تخفيض المخالفات الخاصة بالمواطنين

Google+ Print
شرطة عجمان تلغي تخفيض المخالفات الخاصة بالمواطنين شرطة عجمان تلغي تخفيض المخالفات الخاصة بالمواطنين

قررت القيادة العامة لشرطة عجمان بناء على توصية المجلس التنفيذي في الامارة ابتداء من يوم امس إلغاء التخفيض على المخالفات المقررة منذ سنة 2003 . وكان قرار التخفيض ينص على دفع 50% من قيمة مخالفات الرادار للمواطنين على ان لا يتجاوز 12 مخالفة في السنة .

وذكر العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان أن المخالفات السابقة لتاريخ الرابع من سبتمبر سوف يستمر عليها الخصم، كما ذكر سعادته أن الهدف هو تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية وتقليل نسبة الحوادث والوفيات في الإمارة.

و شدد سعادته على ضرورة التزام السائقين بالسرعات المحددة في الطرقات، حيث أن جميع شوارع الإمارة بها لوحات تنبيه بوجود رادار لمراقبة الطرق، وتحقيق أعلى درجات السلامة المرورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية