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ملك البحار “آكوا مان” يؤكد لجمهوره: نعم أستطيع قيادة قارب

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aquaman

لم ينتظر النجم جايسون موموا يوليو المقبل ليعيش اجواء شخصية البطل الخارق ملك البحار آكوا مان فى فيلم  Aquaman فى عالم DC السينمائى، بل أستغل طبيعة شخصيته فى الفيلم وأرسل لمتابعيه عبر إنستجرام دعابه وسخرية.

جايسون نشر صوره له وهو يقود قارب فى قناة صغير ويقف بمنتهى الجدية، لكن التعليق هو ما أضاف على الصورة الدعابة.

جايسون كتب “نعم استطيع قيادة قارب فى القناة” فى إشارة لقدرات شخصيته الخارقة والتى تمكنه من الغطس والعوم فى المياة المفتوحة بسرعه خرافيه، لكنه أيضًا يستطيع ركوب القواب وقيادتها.

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