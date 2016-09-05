«الري»: انهيار جزئي بطريق «المنصورة – جمصة»

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، حدوث انهيار جزئى بطول 6 أمتار وعرض 1.25 متر في طبقة الأسفلت من حائط الدبش الساند للطريق الأسفلتى على طريق رافد المنصورة باتجاه طريق (المنصورة – جمصة) بر أيسر، المجاور لكوبرى (طريق جمصة – المنصورة) على مصب مصرف الخلالة الذي يصب على مصرف «2».

وأضاف عبدالعاطى في بيانٍ له، الإثنين، أن هيئة الصرف تواصلت مع مسئولى هيئة تعمير الساحل الشمالى، وهي الجهة المنفذة للحائط، من أجل المبادرة بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لحائط الدبش والإسفلت المجاور للقطاع المنهار، كما تم التواصل العاجل مع مسئولى مجلس المدينة وإدارة المرور، حيث تم تنفيذ كافة التأمينات اللازمة لسلامة المرور وأمان الطريق، إيذانا بقيام هيئة تعمير الساحل الشمالي بعمل الصيانة اللازمة على الفور.

وأوضح عبدالعاطى، أن حالة مصرف الخلالة طبيعية ولا توجد أي اختناقات أو ازدحامات نتيجة انهيار حائط الدبش، لافتا بأن المصرف لم يتأثر بعملية الإنهيار لأن مدخل المصب يبعد عن موقع الإنهيار بعدة أمتار، الأمر الذي حمى المصب، كما أن تصرف المياه طبيعى بالمصرف ولا يوجد فرق توازن، وجارى متابعة الموقف من قبل أجهزة الوزارة أولاً بأول.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الرى، أنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع قناطر ديروط نهاية عام 2017، مشيراً إلى أن الإنشاء سيستغرق ما يقرب من خمس سنوات ليتم تشغيل القناطر الجديدة في 2022.

وأضاف عبدالعظيم خلال اجتماع اللجنة التوجيهية العُليا لمتابعة أعمال مشروع قناطر ديروط، بحضور المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى أنه تم البدء في إعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد بدء من يوليو، التي تستمر لمدة 22 شهرًا بدعم من الجايكا اليابانية.

وأشار عبدالعظيم أن مجموعة قناطر ديروط تعد من أقدم المنشآت المائية في مصر، حيث تم إنشاؤها عام 1872 (أى منذ أكثر من 140 عاما) وتُعد المجموعة ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية المُستخدمة في مصر على الإطلاق، وتقع على ترعة الإبراهيمية عند الكيلو 60،60 من فم ترعة الإبراهيمية، وتخدم زمام مساحته حوالى 1,5 مليون فدان بما يعادل نحو20 ٪ من مساحة الأراضى الزراعية في البلاد، وهو مساحة زمام إقليم مصر الوسطى الذي يضم خمسة محافظات (أسيوط – المنيا – بنى سويف- الفيوم – الجيزة).

وأوضح عبدالعظيم أنه يتم إطلاق تصرف سنوى من خلال المجموعة قدره 9،6 مليار م3 سنويا، وتغذى مجموعة القناطر عدد (7) ترع فرعية، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت قرار إنشاء مجموعة جديدة بديلة للمجموعة الحالية، بعد إجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية وبيئيه بدعم من وكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) في الفترة من 2009 – 2010 وخلصت الدراسة إلى أن بديل الأحلال هو الأكثر جدوى.

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية القرض بين وزارة الموارد المائية والري وهيئة الجايكا اليابانية في مارس 2015 خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي للدول المانحة للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية لمصر المُنعقد في مدينة شرم الشيخ.