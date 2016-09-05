الشرطة الهولندية تعتقل أحد أنصار «أرودجان» هدد أتباع «جولن» بالقتل

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الإثنين، أنها اعتقلت أحد أنصار الرئيس التركى رجب طيب أردوجان، بعد تهدديده بالقتل لأحد أنصار المعارض والداعية فتح الله جولن.

وذكر مسؤول أمني، أن مناصرل أردوغان موقوف للاشتباه بتوجيهه تهديدات بالقتل لأنصار الداعية غولن عبر الإنترنت دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وفق ما نقلته سكاى نيوز عربية عن رويترز.

وبحسب المسؤول الهولندي، فإن الموقوف يحمل الجنسية الهولندية وهو من أصل تركي، وقالت إن عمره 42 عامًا، وكانت الشرطة الهولندية ذكرت في وقت سابق أنها تفحص 150 شكوى، نحو نصفها يرتبط بتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي.