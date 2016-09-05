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بوتين: التدخل الخارجي في نزاع بحر الصين الجنوبي يعرقل التوصل إلى حل

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بوتين: التدخل الخارجي في نزاع بحر الصين الجنوبي يعرقل التوصل إلى حل بوتين: التدخل الخارجي في نزاع بحر الصين الجنوبي يعرقل التوصل إلى حل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، إن تدخل قوى غير إقليمية في النزاع الدائر بشأن بحر الصين الجنوبي لن يؤدي إلا إلى عرقلة حل هذه المشكلة.

وبحسب “رويترز” قال بوتين في مؤتمر صحفي بعد قمة لمجموعة العشرين في الصين “هذا يأتي بنتائج عكسية”، مضيفًا أن روسيا تؤيد موقف الصين بشأن حكم محكمة لاهاي.

وكانت محكمة للتحكيم في لاهاي قضت في يوليو بأن الصين ليس لها حق تاريخي بشأن مياه بحر الصين الجنوبي وبأنها انتهكت حقوق الفلبين التي رفعت الدعوى بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ورفضت بكين الحكم واتهمت الولايات المتحدة بإثارة الاضطراب في بحر الصين الجنوبي، الذي تتداخل فيه مطالبات بالسيادة من جانب الصين مع مطالبات من فيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي وتايوان.

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