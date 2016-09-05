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اليابان تقدم قرضًا بقيمة نصف مليار دولار إلى مصر لبناء «متحف الآثار الكبير»

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اليابان تقدم قرضًا بقيمة نصف مليار دولار إلى مصر لبناء «متحف الآثار الكبير» اليابان تقدم قرضًا بقيمة نصف مليار دولار إلى مصر لبناء «متحف الآثار الكبير»

الرئيس المصري عبدالفتاح ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

تعهدت اليابان بتقديم نحو49.4 مليار ين «نحو نصف مليار دولار أمريكي» في صورة قروض إلى ، للمساعدة في بناء “متحف الآثار الكبير” بالجيزة.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية أن الإعلان عن هذا القرض منخفض الفائدة، جاء عن طريق رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين في الصين.

وأشارت “كيودو” إلى أن المتحف سيضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية قديمة، ليكون أكبر معرض أثري في العالم، وسيتم بناؤه قرب أهرامات الجيزة.

وأوضحت أنه كان من المقرر افتتاحه في عام 2015 إلا أنه واجه عدة تأجيلات ترجع جزئيا إلى مشاكل تتعلق بالتمويل.

وقال مسئولون يابانيون إن اجتماع الأحد كان نتاجا لمجموعة من الإجراءات التي تعهدت بها اليابان للمساعدة في تأمين الاستقرار في الشرق الأوسط عموما، والتنمية الاقتصادية في مصر خصوصا.

ومن جانبه، وجه الرئيس السيسي الشكر إلى آبي على القروض الجديدة، بالإضافة إلى نحو34.8 مليار ين كانت قد قدمتها اليابان خلال العشر سنوات الأخيرة إلى مصر للمساعدة في مجال البناء، معربًا عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتعليم والثقافة والرياضة.

كما تطرق الجانبان خلال الاجتماع -الذي استمر نحو 35 دقيقة- إلى الحديث حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

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أونا

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