محلل روسي: «بوتين» أكد على المواقف الروسية خلال مشاركته في قمة العشرين

قال المحلل السياسي الروسي، ليونيد سكونين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول خلال كلمته في ختام فعاليات مؤتمر “قمة العشرين” المنعقدة في الصين، عدة قضايا سياسية واقتصادية، مؤكدًا أن “بوتين” لم يعرض الجديد إلا أنه أكد على الموقف الروسي في العديد من القضايا.

وأضاف سكونين، خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد”، مع الإعلامي حسن فودة، أن “بوتين” ركز على الأزمة السورية وعلى ضرورة التوصل لاتفاق جديد يضمن وقف إطلاق للنار، خاصة في مدينة حلب، لافتًا أن الرئيس الروسي استعمل مصطلح “القانون الدولي” عدة مرات وهو أمر ليس من قبيل المصادفة، إلا أنه تأكيد على الموقف الروسي حول عدة قضايا.

وأوضح سكونين، أنه ليس من المعلوم الموضوعات التي ناقشها بوتين خلال لقاء بنظيره الامريكي “باراك أوباما” ، إلا أن لقاء الوفدين الأمريكي والروسي ناقش الملف السوري والهدنة واستكمال العملية السياسية في جينيف.