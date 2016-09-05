وزير التجارة التركي: وفد تجاري يزور مصر عقب عيد الأضحى

قال وزير الجمارك والتجارة التركي “بولنت توفنكجي”، اليوم الاثنين، إن وفدًا من الغرف التركية قد يزور مصر قريبًا، مضيفًا أن “التطورات السياسية التي ستحصل خلال الأيام القادمة ستحدد طبيعة العلاقات التركية المصرية”.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عنه القول إن “أنقرة ليست لديها مشاكل مع الشعب المصري، واللقاءات مستمرة بين رجال الأعمال الأتراك والمصريين والقائمين على الأمور التجارية لدى كلا الطرفين”.

وتابع “عندما تجهز الأرضية المناسبة سيقوم وفد من الغرف التركية بزيارة مصر، وأعتقد أن موعد هذه الزيارة سيكون عقب عيد الأضحى الذي سيبدأ الاثنين القادم، وننتظر أن يخطو رجال الأعمال لدى كلا الطرفين خطوات متبادلة، والتطورات السياسية التي ستحصل خلال الأيام القادمة ستحدد طبيعة العلاقات التركية المصرية”.