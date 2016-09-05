كريس هيمسورث يحتفى بوالده فى عيد الأب بكلمات مؤثرة

اليوم هو عيد الأب فى إستراليا.. الممثل الإسترالى الشاب كريس هيمسورث هنئ والده بالعيد بصوره من زمن طفولته وبكلمات مؤثره عدد من خلالها الكثير مما قدمه والده له فى طفولته.

كريس طفلًا بجانب والده فى احدى الرحلات خلال الاجازة الأسبوعية هى الصورة التى أختارها الممثل صاحب شخصية ثور فى عالم مارفل السينمائى ليحتفى بالأب فى عيده الأسترالى.

كريس علق على الصوره بتهنئة والده وشكره على ما قدمه له فى طفولته وعدد الكثير من النشاطات التى ربما تبدو له للكثيرين الأن ذات أهمية اقل، لكن كريس يتذكرها ويذكرها بالعنوان مما يؤكد انها هامة منها رحلاتهم الأسبوعية لركوب الأمواج، ومرافقته لتدريبات كرة القدم وأيضًا لمنازل أصدقائه.