مكياج كامل للوجه بالقرفة والتلوين والجيلو

أصبحت موضة نشر فيديوهات التجميل منتشرة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى الى ابتكار طرق وتقنيات جديدة للعناية بالبشرة وتجميلها. وقد انتشر مؤخراً فيديو مكياج كامل للوجه من دون مستحضرات تجميل. حيث استخدمت الفلوغر مكونات غذائية لتطبيق مكياج طبيعي.

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القرفة والألوفيرا لتحديد الحواجب: ضعي القليل من الألوفيرا على الحواجب ثم مشطيها بالفرشاة، وبعدها استخدمي فرشاة رسم الحواجب واملئي الفراغات بواسطة القرفة.

التلوين المائي مع مياه أيلاينر: أما بالنسبة للأيلاينر، فأنت بحاجة الى التلوين المائي باللون الأسود، ضعي عليه الماء ومن ثم ارسمي الشكل الذي تريدين بالفرشاة.

ظلال من التلوين المائي: يمكنك ايضاً استخدام التلوين المائي على شكل ظلال، لتكبير العين.

كونسيلر من التلوين المائي: لابتكار كونسيلر من التلوين المائي، تحتاجين إلى اللونين البني والأبيض وتطبيقهما فوق الهالات السوداء من دون ماء.

رفع الوجنتين بتلوين الماء الأبيض: هذه التقنية لرسم الوجه ورفع الوجنتين تكمن في استخدام التلوين الأبيض لنحت عظام الوجه.

القرفة بودرة الوجنتين: وها هي القرفة تلعب دور البلاش البرونزي لإشراق الوجه.

الجيلو لأحمر الشفاه: وأخيراً يمكنك استخدام بودرة الجيلو الزهرية، لتشكيل أحمر شفاه مميز وشهي.