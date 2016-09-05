هل تشعرين بحاجة إلى التجديد في مظهرك وإطلالتك؟ ستزداد هذه الحاجة بالتأكيد مع قدوم أيام العيد السعيد الذي يتوافق مع أيام العطل الصيفية التي تتميّز بالحيوية والعفوية، فهل أعددت بعض الأفكار المبتكرة لهذا العيد؟

لا تقلقي، فـ"سيِّدتي نت" سيرشدك إلى أجمل تسريحات عيد الاضحى لهذا العام:

1.تسريحة نصف ذيل السمكة: قومي بتجميع جوانب شعرك فقط إلى الخلف مع عمل جديلة فرنسية أو كلاسيكية في منتصف شعرك، ثم قومي بترك شعرك مموجاً ومنسدلاً تحت الضفيرة.

2.الضفيرة الفرنسية المزدوجة: هذه التسريحة سهلة وبسيطة ومختلفة عن الكثير من التسريحات الأخرى؛ لأنها تتميز بإمكانية وضع قبعة لحماية البشرة والشعر عليها، وكلّ ما عليك فعله هو تقسيم شعرك إلى نصفين متساويين مع عمل ضفيرة فرنسية على كل جانب.

3.الضفيرة الملتوية: من أنسب التسريحات لهذا العيد. إنها ضفيرة تتمتع بأسلوب فوضوي عمداً لتظهرك شخصاً هادئاً وملهماً، وكلّ ما عليك فعله هو تجميع شعرك على أحد الجانبين مع عمل ضفيرة واسعة بشكل عشوائي.

4.الضفيرة الفرنسية: هي تسريحة كلاسيكية فرنسية منتشرة كثيراً، كما أنها تناسبك في مختلف الأوقات سواء في النهار أو الليل، وكل ما عليك فعله هو تجميع شعرك إلى الخلف مع عمل ضفيرة فرنسية واسعة قليلاً في البداية، ثم تضييقها في النهاية، كما يمكنك تزيينها ببعض الزهور ومشابك الشعر.

5.الكعكة: تعتبر من أسهل التسريحات وأكثرها تألقاً وجمالاً، وكلّ ما عليك فعله هو ربط شعرك على شكل ذيل حصان، ثمّ لفّي شعرك حول ذيل الحصان على شكل كعكة عشوائية قليلاً، كما يمكنك تزيينها بدبابيس الشعر.