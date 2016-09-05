الأطفال المتهمون بازدراء الأديان يصلون سويسرا لطلب اللجوء

قال موقع مورنيج ستار نيوز الأمريكي، إنَّ مجموعة من الأطفال الأقباط قادمين من صعيد مصر، وصلوا إلى سويسرا، لطلب اللجوء الديني، بعد الحكم عليهم بتهمة ازدراء الأديان.

وأضافت الصحيفة في مقابلة مع الأطفال، أنَّ قرار سفرهم جاء بعد إخلاء سبيلهم عقب الحكم عليهم في القضية رقم 350 لسنة2015 من محكمة جنح أحداث بني مزار، بالحبس لثلاثة منهم هم: مولر عاطف داود وألبير أشرف وباسم أمجد، خمس سنوات، وإيداع المتهم الرابع كلينتون مجدي مؤسسة عقابية لصغر السن عند إحالة ملف القضية، بسبب تصوير فيديو تمثيلي للاستهزاء بالصلاة الإسلامية”.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ الأطفال سافروا إلى تركيا منذ 5 شهور وكانوا يقيمون في منزل بالعاصمة إسطنبول، منذ أبريل الماضي، وذلك بدعم من المنظمات المسيحية وحقوق الإنسان، قبل أن يمنحوا قبل أسبوعين، تأشيرة إنسانية “في ظروف خاصة” لسويسرا، حيث سيتم طلب اللجوء هناك، ورفض الأطفال الافصاح عن طريقهم هروبهم من مصر لأسباب أمنية، حسبما ذكرت الصحيفة.