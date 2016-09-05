بالصور..المجلس الاستشارى يعقد اجتماعه الأول لدعم ترشيح «خطاب» لرئاسة اليونيسكو

عقد المجلس الاستشاري لدعم ترشيح مشيرة خطاب مديًاً عامًا لليونسكو، اجتماعه الأول، أمس، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، وهو المجلس الذي أعلن عنه سامح شكري وزير الخارجية، بمناسبة الإعلان الرسمي عن ترشيح سيادتها في 19 يوليو الماضي.

وقد أعرب وزير التعليم العالي، عن سعادته بانضمام هذه النخبة المتميزة من أبناء وبنات مصر إلى عضوية هذا المجلس الهام، لما لكل منهم من باع طويل وخبرة ممتدة في مختلف المجالات، بما من شأنه أن يسهم إيجابيًا في دعم المرشحة، كما أشاد بكفاءة المرشحة المصرية وبسيرتها الذاتية القوية وخبرتها الميدانية الواسعة.

وقد صرحت، خطاب أن الاجتماع الأول للمجلس، شهد نقاشًا مستفيضًا حول سبل دعم الحملة الانتخابية، حيث عبر كل عضو من أعضاء المجلس عن الخطوط العريضة للإسهامات الفكرية والموضوعية، وكذلك الاتصالات الدولية التي يقترح القيام بها لزيادة فرص المرشحة المصرية في الفوز بالمنصب، ووجهت خطاب، الشكر لكافة أعضاء المجلس الاستشاري علي التعاون والحماس الكبير الذي يبدونه لدعم ترشيحها، مؤكدة علي أن الدعم الذي تتلقاه من الحكومة المصرية، ومن أعضاء المجلس الاستشاري، ومختلف المؤسسات المصرية الرسمية وغير الرسمية، والشخصيات المصرية والعربية والدولية الكبرى، يعطيها أملاً كبيراً في النجاح في الانتخابات رغم صعوبتها المعروفة للجميع.

من جانبه، ذكر السفير نهاد عبد اللطيف مدير الحملة الانتخابية، أن الحملة تعمل علي قدم وساق في محاور مختلفة ومتكاملة تغطي البرنامج الانتخابي، والاتصالات مع صناع القرار لدى الدول أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة من الرسميين وغير الرسميين، فضلًا عن وضع خطة إعلامية محكمة تساهم في تحقيق الأهداف المطلوبة.

وأشاد عبد اللطيف، بحجم الدعم الذي تتلقاه الحملة من القطاع الخاص، حيث وجه الشكر لرجل الأعمال محمد فريد خميس، لمقترحه إنشاء صندوق لدعم الحملة الانتخابية ماليًا، واعتزامه المساهمة بمبلغ كبير في هذا الصندوق، كما خص بالشكر رجال الأعمال ناصر عبد اللطيف وهشام الخازندار علي مساندتهما المستمرة للحملة.

والجدير بالذكر أن المجلس الاستشاري يضم في عضويته قامات مصرية رفيعة، وهم الدكتور أحمد عكاشة، والدكتور إسماعيل سراج الدين، والدكتور جابر عصفور، والدكتور زاهي حواس، والسيد عمرو بدر، والدكتور فاروق الباز، والسفيرة فاطمة الزهراء عتمان، والسيد محمد سلماوي، والسيد محمد فريد خميس، والدكتور مصطفي الفقي، والدكتورة ملك زعلوك، والسيد منير فخري عبد النور، والدكتورة نادية مكرم عبيد، والسيد ناصر عبد اللطيف، والسيد هشام الخازندار، والدكتور هشام الشريف. وقد حرص أعضاء المجلس الاستشاري علي التقاط صور تذكارية أمام أهرامات الجيزة، وتمثال أبو الهول قبل بدء الاجتماع تعبيرًا عن الاعتزاز بحضارة مصر وصيدها الثقافي والحضاري الكبير.