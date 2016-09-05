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جنوب إفريقيا تطلب اللعب مع ثلاثة منتخبات مصرية

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جنوب إفريقيا تطلب اللعب مع ثلاثة منتخبات مصرية جنوب إفريقيا تطلب اللعب مع ثلاثة منتخبات مصرية

طلب بول راسول المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الجنوب إفريقي اللعب مع منتخب مصر لقاء ودي أخر في 2017 في القاهرة.

منتخب مصر يستعد لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء في لقاء ودي أخير للفراعنة قبل انطلاق الرحلة الأصعب والأهم. رحلة التأهل إلى كأس العالم.

وحرص المدير التنفيذي للاتحاد الجنوب إفريقي على زيارة مصر إقامة منتخب مصر في جوهانسبرج ليلتقي مع إيهاب لهيطة مدير .

وخلال المحدثات بين لهيطة وبول راسول طلب الأخير رد الزيارة لمصر في 2017 ولعب مباراة ودية مع المنتخب الأول في القاهرة. إلى جانب طلبه إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر مواليد 97 ومنتخب جنوب إفريقيا لنفس السن. وأيضا مباراة ودية بين منتخب الكرة للسيدات بين المنتخبين.

وتم الاتفاق خلال الجلسة منح الفائز في لقاء مصر أمام جنوب إفريقيا كأسا تذكاريا. وسيتم تقاسمه بين المنتخبين في حالة التعادل حسبما أوضح الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري.

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