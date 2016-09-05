تقرير: ليون يقطع الطريق على أرسنال ويعرض عقدا جديدا على لاكازيت

عرض أولمبيك ليون عقدا جديدا على أليكساندر لاكازيت مهاجمه لرفع أجره وتعديل قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن الدولي الفرنسي سوف يتقاضى مبلغ 85 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع إن وقع على عقده.

وكان ليون قد قال في بيان رسمي في وقت سابق إن أرسنال قد طلب ضم لاكازيت خلال سوق الانتقالات الصيفية لكن الفريق الفرنسي رفض.

ومن المتوقع أن يكون العقد الجديد به شرط جزائي بقيمة 59 مليون جنيه إسترليني، حسب تقرير الصحيفة الفرنسية.

ويمتد عقد لاكازيت الحالي مع ليون حتى صيف 2019، ويتواجد مع الفريق الفرنسي منذ عام 2009.