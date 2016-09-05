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جاكا: لم انضم لأرسنال لكي أجلس على دكة البدلاء

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جاكا: لم انضم لأرسنال لكي أجلس على دكة البدلاء جاكا: لم انضم لأرسنال لكي أجلس على دكة البدلاء

قال جرانيت جاكا لاعب وسط أرسنال إنه لم ينضم للمدفعجية لكي يجلس على مقاعد بدلاء الفريق، مشيرا إلى أنه انتقل إلى الفريق اللندني لأن أرسين فينجر مدربه سيطوره.

وكان جاكا قد انتقل في سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلى أرسنال قادما من بروسيا مونشنجلادباخ بمبلغ 45 مليون يورو.

وصرح جاكا لصحيفة "بيرنير أوبيرلاندير" السويسرية "لم انضم لأرسنال لكي أجلس على مقاعد البدلاء أو حتى للجلوس في مقاعد المشاهدين".

وأضاف "لست في الـ30 من عمري أنا سأبلغ الـ24 عاما في نهاية شهر سبتمبر المقبل".

وأتم "انتقلت لفريق ومدرب سيطورني، أعتقد أن أرسنال بإمكانه أن يحسن من سرعتي وقوتي، لأنني لاحظت الآن أنني لم أبلغ 100% مما هو ممكن معه، فهم ذلك يعد تطورا كبيرا بالنسبة لي".

وشارك جاكا حتى الآن مع أرسنال في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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