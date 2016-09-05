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وكيله: يايا توريه سيوقع على عقد مبدأي مع فريق أوروبي في يناير

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وكيله: يايا توريه سيوقع على عقد مبدأي مع فريق أوروبي في يناير وكيله: يايا توريه سيوقع على عقد مبدأي مع فريق أوروبي في يناير

قال ديمتري سيلوك وكيل أعمال يايا توريه لاعب مانشستر سيتي إن موكله سيوقع على عقد مبدئي مع فريق أوروبي خلال شهر يناير المقبل.

وكان جوسيب جوارديولا مدرب سيتي قد استبعد توريه من قائمته النهائية لدوري أبطال أوروبا، مما زاد من تكهنات رحيل النجم الإيفواري.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية لسيلوك "يايا توريه بإمكانه التوقيع على عقد مبدأي في شهر يناير المقبل مع أندية في الخارج".

وأضاف "سيكون لديه العديد من العروض من الصين وأمريكا بالطبع إنهم يريدونه لكننا سيكون لدينا عددا كبيرا من العروض من إنجلترا وأوروبا".

وتابع "يايا في مستوى جيد جدا، وحالة جيدة أعتقد أنه خسر 7 كيلو جرامات".

وأتم "ربما يايا ليس جيدا كفاية لجوارديولا، لكن أيضا زلاتان إبراهيموفيتش لم يكن كافيا له، في يناير سنرى ما سيحدث، لدينا 3 أشهر للانتظار ولا مشكلة في ذلك لأنه لاعب محترف".

وينتهي عقد يايا توريه مع سيتي في نهاية شهر يونيو من عام 2017، وفي حالة عدم تجديده للعقد فمسموح له بالانضمام إلى نادي أخر مجانا بعد نهاية عقده مع الأزرق السماوي.

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