فاران: من الصعب رفض يونايتد أو مورينيو.. وزيدان السبب

قال رافاييل فاران مدافع ريال مدريد إنه من الصعب رفض عرض للانضمام لمانشستر يونايتد أو جوزيه مورينيو مدربه، وأشار إلى أن زين الدين زيدان مدرب الملكي كان له عامل الحسم في تلك النقطة.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت المدافع الدولي الفرنسي بالانضمام إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وصرح فاران لقناة "كانال بلس" الفرنسية "بالطبع إنه أمر رائع اهتمام مانشستر يونايتد بضمي لأنه فريق كبير جدا، لكن في الوقت الحالي أنا مع ريال مدريد وأركز على مشروعي، لا توجد أسئلة لتسألها لنفسك".

وأضاف "لطالما قلت إنني أشعر بأنني بخير في مدريد، ليس من السهل قول لا لمورينيو، لكنك تحسب كل شيء ما لك وما عليك".

وتابع "نحن رجال ونتخذ القرارات وهكذا تتم الأمور".

وأتم "أنا أثق بزيدان، ودعمه كان مهما لي، وحينما وصلت لنقطة الاستقرار تلك، لم يكن هناك سؤالا حيال ذلك الأمر".

وشارك فاران خلال الموسم الجاري في 3 مباريات في جميع المسابقات وصنع هدفا.