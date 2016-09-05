أنشيلوتي: الاستقرار في ريال مدريد يعني أنه يجب تحقيق الفوز دائما

(إفي): قال مدرب بايرن ميونخ الألماني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي يوم الاثنين إن الاستقرار في ريال مدريد الإسباني، ناديه السابق، يعني ضرورة تحقيق الفوز دائما.

وقال أنشيلوتي في حوار نشرته صحيفة (دي فيلت) "في آخر موسم (مع ريال مدريد) وصلنا إلى نصف نهائي دوري الأبطال. كانت تنقصنا نقطة وكنا لنفوز أيضا بالليجا، ولكن الاستقرار في ريال مدريد يعني أنك يجب أن تفوز دائما".

وأشار المدرب، الذي خلف الإسباني بيب جوارديولا في تدريب النادي البافاري، إلى أن السبب وراء إقالته من الملكي تمثل في غياب الألقاب في خلال هذا الموسم.

وأكد أنشيلوتي أن هذا الأمر دائما ما يحدث في أكثر الأندية العالمية نجاحا، حيث تابع "في أندية القمة يجب عليك أن تظل دائما في القمة. بمعنى آخر يجب عليك الفوز".

ويرى المدرب الإيطالي أن تجربته مع بايرن ميونخ مختلفة وليست فيها متطلبات كثيرة لعدة عوامل.

وصرح المدرب "بايرن لديه صورة جيدة للغاية وتقاليد قديمة. وأهم شيء هو أن النادي يقوده لاعبون قدامى. هذا الأمر يجعله شيئا فريدا. النادي لا يعاني من مديونيات ويمتلك رعاة رائعين. المناخ عائلي هنا".

ويرى أنشيلوتي أن كل هذه العوامل تمنح "استقرارية" للنادي البافاري، وشيء من الاطمئنان للمسئول عن الإدارة الفنية للفريق.

وتابع المدرب "لم أطالَب بالفوز بكل شيء هنا. يجب علي أن أجعل الفريق تنافسيا بنفس الطريق لكي نواصل تواجدنا بين كبار أوروبا".

واعتبر أنشيلوتي أنه توجد قاعدة غير مكتوبة في عالم كرة القدم تميل لتحميل المدرب ذنب أخطاء الفريق.

وأردف المدير الفني "حينما لا يسير شيء ما بصورة جيدة فإن المدرب دائما ما يكون هو المسئول.. لماذا؟ لأن النادي أو الفريق لن ينتقد نفسه فهم في الأساس عصب الفريق".