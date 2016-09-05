إخلاء سبيل محامى بضمان مالى ألف جنيه لإتلافه سيارة طبيب

قررت نيابة المنصورة، إخلاء سبيل محامى، بضمان مالى قدرة ألف جنيه بجنحة إتلاف سيارة طبيب، وقال المحامى ياسر سيد أحمد، أحد للمحامين الذين حضروا التحقيق، أن الطبيب متهم بالتحريض على الضرب و الاعتداء على المحامى، وأن النيابة قررت استدعائه للسؤالأ و استدعاء ضابط المباحث مجرى التحريات للتشكيك بهما و عدم التزام الحيادية.

وكانت للنيابة قدد حققت في واقعة تعدى طبيب شهير بالمنصورة علي محامي، و تحطيم سيارته بعد مشادة كلامية بينهما داخل أسانسير المستشفي، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المحامى اتصل بالنجدة بعد أن اصطدمت سيارته بسيارة الطبيب، وبالرغم من ذلك تم معاينة سيارة الطيب ورفضت معاينة سيارة المبلغ.

واصطحبت الأجهزة الأمنية المحامى لقسم الشرطة، ليجد الطبيب هناك، و هو يدعى عليه بمحضر جنح بأنه حاول قتله و إصابته دون تقرير طبي أو إصابات، واتهم المحامى الطبيب بالإتلاف و تعمد إصابته، و الشروع بقتله، وبالرغم من تحرير محاضر، إلا أن النيابة اخلت سبيل الطبيب وحجزت المحامي التحريات

و سادت حالة من الغضب بين المحامين عقب صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيل الطبيب ،وحجز المحامى بالرغم من أنه مجنى عليه وصدر قرار بإخلاء سبيله.