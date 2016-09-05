بالصور..انطلاق فعاليات «يوم الهندسة المصري» بمشاركة 150 مشروع تخرج

انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات «يوم الهندسة المصري» والتي ستستمر لمدة يومين بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية، تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، للعام الخامس عشر علي التوالي كراعٍ ذهبي، وذلك بحضور كل من أشرف الشحيي وزير التعليم العالي، و ياسر القاضي وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، و محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، و طارق النبراوي نقيب المهندسين، وعدد من أستاذة الجامعة و العلماء.

و يشارك في المؤتمر أكثر من 150 مشروع تخرج في مسابقتين «يوم الهندسة المصري»، و «صنع في مصر»، من 38 جامعة مصرية والذي قامت أكاديمية البحث العلمى بتمويل 58 مشروع منها.

و يعد «يوم الهندسة المصري » أكبر حدث هندسي في مصر لشباب الخريجين والطلاب، وهو ملتقى سنوي لطلاب ومهندسي مصر تنظمه الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات «IEEE» بالتعاون مع الأكاديمية.

و يعد يوم الهندسة المصري فرصة حقيقية لطلاب كلية الهندسة، ورجال الصناعة، والأعمال بمصر والشرق الأوسط ، لتبني أفكار لمشروعات ناجحة تساهم في حل مشكلات هندسية وعلمية وصناعية، عن طريق تمويل و دعم هذه المشروعات كما في مسابقة صنع في مصر.

يذكر أنه سيشارك في لجنة التحكيم هذا العام ٤٠ مُحَكِمٍ من أساتذة الجامعات ورواد الصناعة المصرية والعربية، من أساتذة الجامعات ورواد الصناعة المصرية والعربية.