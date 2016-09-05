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منتقبة تقتل عنصرين من تنظيم «داعش» بسلاح كاتم للصوت بالعراق

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منتقبة تقتل عنصرين من تنظيم «داعش» بسلاح كاتم للصوت بالعراق منتقبة تقتل عنصرين من تنظيم «داعش» بسلاح كاتم للصوت بالعراق

أرشيفية

 

ذكر مصدر محلى بمحافظة صلاح الدين العراقية، أن إمراءة منقبة قتلت عنصرين من تنظيم “داعش” بسلاح كاتم للصوت وسط قضاء الشرقاط، وكان قد حزر التنظيم عناصره من تكرار حدوث هجمات مشابهة.

وقال المصدر، “إن إمراءة منقبة تحمل سلاحا كاتمًا للصوت، قد قتلت أثنين من عناصر تنظيم «داعش» كانا يقفان في نقطة حراسة بعد ظهر اليوم الإثنين، وسط قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين”، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك .

وأضاف المصدر في حديث لـ”السومرية نيوز”، أن “الحادثة فاجأت التنظيم ودفعته للاستنفار، وإصدار تعميم باليقظة والحذر من تكرار هجمات المنقبات”.

 

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